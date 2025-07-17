В Доброполье увеличилось число погибших в результате российского удара авиабомбой
Последствия удара РФ 16 июля (Фото: Telegram Вадима Филашкина)

В Доброполье Донецкой области число погибших в результате российского удара авиабомбой увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

Число пострадавших не изменилось — их 27. На месте удара работают органы власти и все ответственные службы. Продолжаются работы по разбору завалов.

Читайте также
Готова ли Украина к 1000 "Шахедов" в день – и как дать России технологический отпор

"Надеемся, что новых жертв не будет, поскольку на момент удара торговый центр уже был закрыт", – отметил глава областной военной администрации.

Он уточнил, что в результате авиаудара повреждены 54 торговых точки, 304 квартиры в 13 домах и восемь автомобилей.

Вечером 16 июля российская авиация сбросила 500-килограммовую бомбу по торговому центру в центре Доброполья. Удар пришелся по району магазина "Аврора".

Изначально сообщалось о двух погибших, однако в ОВА отметили, что под завалами могут находиться еще люди.

Фото: Telegram Вадима Филашкіна
Фото: Telegram Вадима Филашкіна
Фото: Telegram Вадима Филашкіна
Фото: Telegram Вадима Филашкіна
  • Вечером 15 июля и ночью 16 июля Россия нанесла удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М" и 400 дронами различных типов. Основными целями удара были Кривой Рог, Харьков и Винница. Система ПВО сбила 198 "шахедов" ещё 145 дронов-имитаторов потеряли связь с местоположением или были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
  • В ночь на 16 июля Россия атаковала инфраструктуру в Одесской области, а также в Краматорске ударила по детскому саду.
  • В ночь на 17 июля Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Один человек погиб, среди пяти пострадавших – трое находятся в тяжелом состоянии.
Донецкая областьпогибшийДобропольеавиабомба