В Доброполье увеличилось число погибших в результате российского удара авиабомбой

Последствия удара РФ 16 июля (Фото: Telegram Вадима Филашкина)

В Доброполье Донецкой области число погибших в результате российского удара авиабомбой увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

Число пострадавших не изменилось — их 27. На месте удара работают органы власти и все ответственные службы. Продолжаются работы по разбору завалов.

"Надеемся, что новых жертв не будет, поскольку на момент удара торговый центр уже был закрыт", – отметил глава областной военной администрации.

Он уточнил, что в результате авиаудара повреждены 54 торговых точки, 304 квартиры в 13 домах и восемь автомобилей.

Вечером 16 июля российская авиация сбросила 500-килограммовую бомбу по торговому центру в центре Доброполья. Удар пришелся по району магазина "Аврора".

Изначально сообщалось о двух погибших, однако в ОВА отметили, что под завалами могут находиться еще люди.

Фото: Telegram Вадима Филашкіна

Фото: Telegram Вадима Филашкіна