В Доброполье увеличилось число погибших в результате российского удара авиабомбой
В Доброполье Донецкой области число погибших в результате российского удара авиабомбой увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.
Число пострадавших не изменилось — их 27. На месте удара работают органы власти и все ответственные службы. Продолжаются работы по разбору завалов.
"Надеемся, что новых жертв не будет, поскольку на момент удара торговый центр уже был закрыт", – отметил глава областной военной администрации.
Он уточнил, что в результате авиаудара повреждены 54 торговых точки, 304 квартиры в 13 домах и восемь автомобилей.
Вечером 16 июля российская авиация сбросила 500-килограммовую бомбу по торговому центру в центре Доброполья. Удар пришелся по району магазина "Аврора".
Изначально сообщалось о двух погибших, однако в ОВА отметили, что под завалами могут находиться еще люди.
- Вечером 15 июля и ночью 16 июля Россия нанесла удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М" и 400 дронами различных типов. Основными целями удара были Кривой Рог, Харьков и Винница. Система ПВО сбила 198 "шахедов" ещё 145 дронов-имитаторов потеряли связь с местоположением или были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
- В ночь на 16 июля Россия атаковала инфраструктуру в Одесской области, а также в Краматорске ударила по детскому саду.
- В ночь на 17 июля Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Один человек погиб, среди пяти пострадавших – трое находятся в тяжелом состоянии.
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