У Добропіллі зросла кількість загиблих унаслідок російського удару авіабомбою
У Добропіллі на Донеччині кількість загиблих унаслідок російського удару авіабомбою зросла до чотирьох людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Кількість постраждалих не змінилася – їх 27. На місці удару працюють органи влади і всі відповідальні служби. Триває розбір завалів.
"Маємо надію, що нових жертв більше не буде, адже на момент удару торговий центр був уже закритий", – зазначив голова ОВА.
Він уточнив, що через авіаційний удар пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і вісім автомобілів.
Ввечері 16 липня російська авіація скинула 500-кілограмову бомбу на торговий центр у середмісті Добропілля. Удар прийшовся по району магазину "Аврора".
Спочатку було відомо про двох загиблих, однак в ОВА зазначили, що під завалами ще можуть перебувати люди.
- З вечора 15 липня і в ніч проти 16-го Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" і 400 дронами різних типів. Основними напрямками удару були Кривий Ріг, Харків і Вінниця. ППО збила 198 "шахедів", ще 145 дронів-імітаторів локаційно втрачено або подавлено засобами радіоелектронної боротьби.
- У ніч проти 16 липня Росія в Одеській області атакувала інфраструктуру, а в Краматорську ударила по дитсадочку.
- У ніч проти 17 липня Росія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Загинула людина, серед п'яти постраждалих – троє "важких".
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