У Добропіллі зросла кількість загиблих унаслідок російського удару авіабомбою

Наслідки удару РФ 16 липня (Фото: Telegram Вадима Філашкіна)

У Добропіллі на Донеччині кількість загиблих унаслідок російського удару авіабомбою зросла до чотирьох людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Кількість постраждалих не змінилася – їх 27. На місці удару працюють органи влади і всі відповідальні служби. Триває розбір завалів.

"Маємо надію, що нових жертв більше не буде, адже на момент удару торговий центр був уже закритий", – зазначив голова ОВА.

Він уточнив, що через авіаційний удар пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і вісім автомобілів.

Ввечері 16 липня російська авіація скинула 500-кілограмову бомбу на торговий центр у середмісті Добропілля. Удар прийшовся по району магазину "Аврора".

Спочатку було відомо про двох загиблих, однак в ОВА зазначили, що під завалами ще можуть перебувати люди.

Фото: Telegram Вадима Філашкіна

Фото: Telegram Вадима Філашкіна