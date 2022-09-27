В Энергодаре оккупанты заставляют "голосовать" от имени умерших родственников – ГУР

Жителей временно оккупированного Энергодара россияне заставляют "голосовать" на псевдореферендуме от имени умерших родственников. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Как сообщается, оккупанты запретили жителям Энергодара выезд на подконтрольную Украине территорию и за пределы города.

"Особый контроль применен к работникам оперативных смен Запорожской атомной электростанции", – сообщает разведка.

По информации ГУР, сейчас улицы города и окрестных населенных пунктов практически пустые, местное население сидит по домам, стараясь не выходить без крайней необходимости.

По улицам ходят патрули российских оккупантов с анкетами псевдореферендума.

"На всех встречных наводят оружие, выдают "бюллетени для голосования" и указывают, где именно нужно поставить "галочку", – говорится в сообщении.

Как отмечается, зафиксированы случаи принуждения голосовать от имени умерших родственников.

Всем, кто отважился "проголосовать" против присоединения к России, угрожают "мобилизацией", сообщили в ГУР.

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Наталія Медведєва

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