В Энергодаре оккупанты заставляют "голосовать" от имени умерших родственников – ГУР
Жителей временно оккупированного Энергодара россияне заставляют "голосовать" на псевдореферендуме от имени умерших родственников. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
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Как сообщается, оккупанты запретили жителям Энергодара выезд на подконтрольную Украине территорию и за пределы города.
"Особый контроль применен к работникам оперативных смен Запорожской атомной электростанции", – сообщает разведка.
По информации ГУР, сейчас улицы города и окрестных населенных пунктов практически пустые, местное население сидит по домам, стараясь не выходить без крайней необходимости.
По улицам ходят патрули российских оккупантов с анкетами псевдореферендума.
"На всех встречных наводят оружие, выдают "бюллетени для голосования" и указывают, где именно нужно поставить "галочку", – говорится в сообщении.
Как отмечается, зафиксированы случаи принуждения голосовать от имени умерших родственников.
Всем, кто отважился "проголосовать" против присоединения к России, угрожают "мобилизацией", сообщили в ГУР.
- 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на планы РФ провести псевдореферендумы – заявил, что украинские позиции остаются неизменными, несмотря на "шум и анонсы откуда-то".
- 22 сентября стало известно, что оккупанты из-за нехватки желающих участвовать во псевдореферендумах решили дать "право голоса" подросткам.
- 23 сентября оккупанты начали псевдореферендумы.
- По данным СБУ, Кремль "подвел итоги" еще в начале сентября.
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