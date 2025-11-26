В ЕС высказались о переговорах: До сих пор мы не видели от России, что она вынуждена их вести
Россияне врут о состоянии своей экономики и ситуации на фронте, однако до сих пор не продемонстрировали желания вести переговоры об окончании войны против Украины. Для этого нужно продолжать давить на Москву, заявила в ответ на вопрос корреспондента LIGA.net в Брюсселе глава европейской дипломатии Кайя Каллас.
Она заметила, что просто сейчас дела у россиян идут "не так хорошо, как они хотят, чтобы мы все верили".
"Я имею в виду, что их экономика находится в очень плохом положении, и они не достигают тех побед на поле боя, о которых заявляют. Поэтому я считаю, что важно оказывать давление на Россию, чтобы действительно достичь того момента, когда она будет вынуждена вести переговоры. Ведь до сих пор мы не видели этого с российской стороны", – пояснила чиновница.
По словам Каллас, если россияне не окажутся в такой ситуации, то они не пойдут ни на какие уступки, а наоборот – "будут требовать сверх того, что уже имеют".
"Что является опасным для всех. Не только для Украины, но и для всех остальных... Они [россияне] постоянно атакуют другие страны, и мы должны минимизировать этот риск, иначе это [в опасности] будет кто-то другой", – подытожила глава дипломатии ЕС.
- Глава МИД Франции Барро сообщал, что Евросоюз может завершить работу над 20-м пакетом санкций против России до конца года.
- Собеседники Politico рассказали, что страны ЕС работают над срочным планом Б, чтобы Украина не осталась без денег в начале 2026-го, если они не смогут достичь соглашения по использованию замороженных активов России.
