В ЕС высказались о переговорах: До сих пор мы не видели от России, что она вынуждена их вести

Топ-дипломат ЕС заявила, что важно оказывать давление на Москву, чтобы дойти момента, когда та будет вынуждена вести переговоры

Кайя Каллас (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Россияне врут о состоянии своей экономики и ситуации на фронте, однако до сих пор не продемонстрировали желания вести переговоры об окончании войны против Украины. Для этого нужно продолжать давить на Москву, заявила в ответ на вопрос корреспондента LIGA.net в Брюсселе глава европейской дипломатии Кайя Каллас.

Она заметила, что просто сейчас дела у россиян идут "не так хорошо, как они хотят, чтобы мы все верили".

Читайте также Как Украина меняла мирный план Трампа. Инсайды от участника переговоров Гнатова

"Я имею в виду, что их экономика находится в очень плохом положении, и они не достигают тех побед на поле боя, о которых заявляют. Поэтому я считаю, что важно оказывать давление на Россию, чтобы действительно достичь того момента, когда она будет вынуждена вести переговоры. Ведь до сих пор мы не видели этого с российской стороны", – пояснила чиновница.

По словам Каллас, если россияне не окажутся в такой ситуации, то они не пойдут ни на какие уступки, а наоборот – "будут требовать сверх того, что уже имеют".

"Что является опасным для всех. Не только для Украины, но и для всех остальных... Они [россияне] постоянно атакуют другие страны, и мы должны минимизировать этот риск, иначе это [в опасности] будет кто-то другой", – подытожила глава дипломатии ЕС.