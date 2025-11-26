У Брюсселі висловилися про переговори: Досі ми не бачили від Росії, що вона змушена їх вести

Топдипломатка ЄС заявила, що важливо чинити тиск на Москву, щоб дійти моменту, коли та буде змушена вести переговори

Кая Каллас (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Росіяни брешуть щодо стану своєї економіки та ситуації на фронті, однак досі не продемонстрували бажання вести переговори щодо закінчення війни проти України. Для цього потрібно продовжувати тиснути на Москву, заявила у відповідь на запитання кореспондентки LIGA.net у Брюсселі глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Вона зауважила, що просто зараз справи у росіян йдуть "не так добре, як вони хочуть, щоб ми всі вірили".

"Я маю на увазі, що їхня економіка перебуває в дуже поганому становищі, і вони не досягають тих перемог на полі бою, про які заявляють. Тому я вважаю, що важливо чинити тиск на Росію, щоб дійсно досягти того моменту, коли вона буде змушена вести перемовини. Адже досі ми не бачили цього з російського боку", – пояснила чиновниця.

За словами Каллас, якщо росіяни не опиняться в такій ситуації, то вони не підуть на жодні поступки, а, навпаки, – "вимагатимуть понад те, що вже мають".

"Що є небезпечним для всіх. Не тільки для України, але й для всіх інших... Вони [росіяни] постійно атакують інші країни, і ми маємо мінімізувати цей ризик, інакше це [у небезпеці] буде хтось інший", – підсумувала глава дипломатії ЄС.