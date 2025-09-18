В Эстонии начались международные военные учения "Молния"
С 18 сентября в Эстонии стартовали международные военные учения "Молния" (Pikne). Они продлятся две недели, сообщает ERR.
Основной задачей учений является отработка быстрой переброски сил союзников и координации их действий в случае угроз. В Силах обороны страны сообщили, что руководство маневрами осуществляет эстонская дивизия.
К тренировкам присоединились военные из Эстонии, Латвии, США, Великобритании, Франции и Канады.
Командующий учениями полковник Янно Мярк уточнил, что подразделения отработают высадку десанта, парашютные прыжки, а завершающим этапом станут боевые стрельбы на полигонах в Нурсипалу и Рутья.
Маневры будут проходить в разных регионах страны – на западе, севере и юго-востоке. В них задействованы около 3000 военнослужащих сухопутных, воздушных и морских сил.
Как отмечается, учения имеют исключительно оборонительный и тренировочный характер, в ходе их проведения будут применять имитационные средства, в частности холостые боеприпасы.
Жителей страны предупредили о возможном осложнении движения на дорогах из-за передвижения военной техники и колонн.
- 11 сентября сообщалось, что Польша сосредоточит у границы около 40 000 солдат на фоне российско-беларусских учений.
- 13 сентября также стартовала операция "Восточный страж" в Польше. Ряд стран направили свои истребители в страну для тренировочных маневров.
- 12 сентября Минобороны Польши сообщило, что украинские военные проведут учения польских солдат по борьбе с беспилотниками на территории Польши.
