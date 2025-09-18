В Эстонии начались международные военные учения "Молния"

К эстонским международным учениям присоединились военные из Латвии, США, Великобритании, Франции и Канады

Эстонские военные (Фото: EPA)

С 18 сентября в Эстонии стартовали международные военные учения "Молния" (Pikne). Они продлятся две недели, сообщает ERR.

Основной задачей учений является отработка быстрой переброски сил союзников и координации их действий в случае угроз. В Силах обороны страны сообщили, что руководство маневрами осуществляет эстонская дивизия.

К тренировкам присоединились военные из Эстонии, Латвии, США, Великобритании, Франции и Канады.

Командующий учениями полковник Янно Мярк уточнил, что подразделения отработают высадку десанта, парашютные прыжки, а завершающим этапом станут боевые стрельбы на полигонах в Нурсипалу и Рутья.

Маневры будут проходить в разных регионах страны – на западе, севере и юго-востоке. В них задействованы около 3000 военнослужащих сухопутных, воздушных и морских сил.

Как отмечается, учения имеют исключительно оборонительный и тренировочный характер, в ходе их проведения будут применять имитационные средства, в частности холостые боеприпасы.

Жителей страны предупредили о возможном осложнении движения на дорогах из-за передвижения военной техники и колонн.