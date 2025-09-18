В Естонії розпочалися міжнародні військові навчання "Блискавка"

До естонських міжнародних навчань долучилися військові з Латвії, США, Великої Британії, Франції та Канади

Естонські військові (Фото: EPA)

З 18 вересня в Естонії стартували міжнародні військові навчання "Блискавка" (Pikne). Вони триватимуть два тижні, повідомляє ERR.

Основним завданням навчань є відпрацювання швидкого перекидання сил союзників та координації їхніх дій у разі загроз. У Силах оборони країни повідомили, що керівництво маневрами здійснює естонська дивізія.

До тренувань долучилися військові з Естонії, Латвії, США, Великої Британії, Франції та Канади.

Командувач навчань полковник Янно Мярк уточнив, що підрозділи відпрацюють висадку десанту, парашутні стрибки, а завершальним етапом стануть бойові стрільби на полігонах у Нурсіпалу та Рутья.

Маневри відбуватимуться у різних регіонах країни – на заході, півночі та південному сході. У них залучені близько 3000 військовослужбовців сухопутних, повітряних та морських сил.

Як зазначається, навчання мають виключно оборонний і тренувальний характер, під час їхнього проведення застосовуватимуть імітаційні засоби, зокрема холості боєприпаси.

Жителів країни попередили про можливе ускладнення руху на дорогах через пересування військової техніки та колони.