В Естонії розпочалися міжнародні військові навчання "Блискавка"
З 18 вересня в Естонії стартували міжнародні військові навчання "Блискавка" (Pikne). Вони триватимуть два тижні, повідомляє ERR.
Основним завданням навчань є відпрацювання швидкого перекидання сил союзників та координації їхніх дій у разі загроз. У Силах оборони країни повідомили, що керівництво маневрами здійснює естонська дивізія.
До тренувань долучилися військові з Естонії, Латвії, США, Великої Британії, Франції та Канади.
Командувач навчань полковник Янно Мярк уточнив, що підрозділи відпрацюють висадку десанту, парашутні стрибки, а завершальним етапом стануть бойові стрільби на полігонах у Нурсіпалу та Рутья.
Маневри відбуватимуться у різних регіонах країни – на заході, півночі та південному сході. У них залучені близько 3000 військовослужбовців сухопутних, повітряних та морських сил.
Як зазначається, навчання мають виключно оборонний і тренувальний характер, під час їхнього проведення застосовуватимуть імітаційні засоби, зокрема холості боєприпаси.
Жителів країни попередили про можливе ускладнення руху на дорогах через пересування військової техніки та колони.
- 11 вересня повідомлялося, що Польща зосередить біля кордону близько 40 000 солдатів на тлі російсько-білоруських навчань.
- 13 вересня також стартувала операція "Східний вартовий" у Польщі. Низка країн спрямували свої винищувачі в країну для тренувальних маневрів.
- 12 вересня Міноборони Польщі повідомило, що українські військові проведуть навчання польських солдатів із боротьби з безпілотниками на території Польщі.
