В Эстонии задержали поляка, который пересек границу на матрасе и хотел воевать за Россию

Во время задержания у поляка обнаружили предметы с символикой, которая поддерживает российскую агрессию

Полиция Эстонии (Фото: wikimedia.org)

В эстонском городе Нарве задержали 49-летнего гражданина Польши, который, по данным эстонских спецслужб, планировал вступить в российскую армию для войны против Украины. Об этом сообщает ERR.

По данным полиции, мужчина пытался нелегально пересечь границу по реке Нарва на надувном матрасе. Во время задержания у него обнаружили предметы с символикой, которая поддерживает российскую агрессию.

Следствие установило, что он прибыл в Эстонию из Сербии. По результатам расследования против него возбуждено уголовное дело по статье об участии или содействии акту агрессии.

Главный прокурор окружной прокуратуры Харди Андерсон отметила, что присоединение к Вооруженным силам России представляет косвенную угрозу безопасности Эстонии и всего Евросоюза.

Суд 6 августа удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял задержанного под стражу на два месяца.