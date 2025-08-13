В Эстонии задержали поляка, который пересек границу на матрасе и хотел воевать за Россию
В эстонском городе Нарве задержали 49-летнего гражданина Польши, который, по данным эстонских спецслужб, планировал вступить в российскую армию для войны против Украины. Об этом сообщает ERR.
По данным полиции, мужчина пытался нелегально пересечь границу по реке Нарва на надувном матрасе. Во время задержания у него обнаружили предметы с символикой, которая поддерживает российскую агрессию.
Следствие установило, что он прибыл в Эстонию из Сербии. По результатам расследования против него возбуждено уголовное дело по статье об участии или содействии акту агрессии.
Главный прокурор окружной прокуратуры Харди Андерсон отметила, что присоединение к Вооруженным силам России представляет косвенную угрозу безопасности Эстонии и всего Евросоюза.
Суд 6 августа удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял задержанного под стражу на два месяца.
- 29 июля в Польше сообщили о том, что задержали 32 человека, которых подозревают в сотрудничестве с российской разведкой.
- 30 июля в Польше заявили, что Россия вербует людей через посредников для диверсий в Европе.
