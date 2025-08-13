В Естонії затримали поляка, який перетнув кордон на матраці та хотів воювати за Росію

Під час затримання у поляка виявили предмети із символікою, яка підтримує російську агресію

Поліція Естонії (Фото: wikimedia.org)

В естонському місті Нарві затримали 49-річного громадянина Польщі, який, за даними естонських спецслужб, планував вступити до російської армії для війни проти України. Про це повідомляє ERR.

За даними поліції, чоловік намагався нелегально перетнути кордон річкою Нарва на надувному матраці. Під час затримання у нього виявили предмети із символікою, яка підтримує російську агресію.

Слідство встановило, що він прибув до Естонії із Сербії. За результатами розслідування проти нього порушено кримінальну справу за статтею про участь або сприяння акту агресії.

Головна прокурорка окружної прокуратури Гарді Андерсон зазначила, що приєднання до Збройних сил Росії становить непряму загрозу безпеці Естонії та всього Євросоюзу.

Суд 6 серпня задовольнив клопотання прокуратури та взяв затриманого під варту на два місяці.