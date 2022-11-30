В Еврокомиссии опровергли потери ВСУ в "свыше 100 000": Данные касаются также раненых

Директор по политическим коммуникациям Европейской комиссии Дана Спинант опровергла заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что Вооруженных Сил Украины потеряли в войне "свыше 100 000 погибшими". Об этом она написала в Twitter.

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Фон дер Ляйен сказала, что потери Сил обороны Украины в освободительной Большой войне против российских оккупантов составляют якобы "более 100 000 погибших".

По словам Спинант, оценка была сделана на основании данных из "внешних источников". Она отметила, что заявление главы Еврокомиссии касаются как погибших, так и раненых.

"Большое спасибо тем, кто указал на неточность цифр. Оценка должна была показать жестокость России", — заявила представитель ЕК.

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Дмитро Гриниченко

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