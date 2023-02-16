В FT написали о якобы контрабанде оружия из Украины. МИД требует расследовать, откуда фейк

В Министерстве иностранных дел отреагировали на публикацию в Financial Times, в которой утверждается, что из Украины якобы поставляется контрабандное оружие. Спикер МИД Олег Николенко назвал материал FT фейком и дезинформацией в интересах России.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

6 февраля издание FT опубликовало материал под заголовком "Премьер-министр Молдовы призывает к увеличению помощи ЕС для обуздания контрабанды оружия из Украины".

В начале статьи отмечается, что Наталья Гаврилица, ныне экс-премьер Молдовы, рассказала журналистам о том, что ее страна "наблюдает за увеличением" контрабанды оружия, людей и товаров из Украины на фоне войны.

Далее в материале от имени автора сказано, что "незаконная контрабанда оружия, людей и товаров из Украины была основным опасением для стран ЕС после вторжения России в феврале прошлого года, что усилилось огромным количеством оружия, поставленного в страну за последние 11 месяцев, а также увеличением числа людей, стремящихся уехать".

В ответ, как говорится в материале, Брюссель создал центр поддержки в Молдове, пытаясь отслеживать и противодействовать попыткам незаконной торговли. Эта инициатива, по словам Гаврилицы, достигла "успешных усилий в контексте прекращения контрабанды оружия и людей".

Николенко подчеркнул, что в прямой цитате экс-премьера нет того, что вынесено в заголовок FT. Она сказала: "Мы не хотим стать страной, где растут угрозы безопасности или усиливается <…> торговля людьми или контрабанда".

Гаврилица также сказала, что Молдове нужна поддержка ЕС, чтобы "не позволить сети контрабанды разрастись".

"Вполне легитимное желание представительницы страны, возле территории которой идет война. Но говорит ли непосредственно молдавская экс-премьер о фактах контрабанды оружия или его увеличении? Нет", – отметил Николенко.

Он отметил, что цитаты экс-премьера Молдовы в FT не соответствуют заголовку, и автор статьи не приводит никаких доказательств контрабанды. Украина также не получала подобной информации от молдавской стороны.

"Этот материал Financial Times – очередная дезинформация. Ее цель – дискредитировать международную военную помощь Украине. Россия инвестирует многочисленные ресурсы, чтобы помешать поставкам западного оружия нашему государству на фоне нового наступления российской армии", – заявил Николенко.

Он подчеркнул, что в прошлом году этот же автор уже публиковал похожую статью, в которой также манипулировал темой якобы контрабанды оружия из Украины. МИД требует от Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов, "имеющих все признаки дезинформации в интересах России".

В сентябре журналисты BBC опубликовали доказательства того, что информация о торговле Украиной западным оружием в даркнете – это фейк.

Заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что западное оружие в руках ВСУ больно донимает россиян – отсюда фейки о его контрабанде.

В октябре на финском сайте Yle вышла статья, где утверждается, что оружие, которое разные страны поставляют Украине, якобы было обнаружено в Финляндии, Швеции, Дании и Нидерландах. В МВД и МИД опровергли эту информацию.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.