В Генштабе уверяют, что в Харьковской области с начала года установили десятки тысяч мин
Только в Харьковской области с начала 2024 года инженерно-саперными подразделениями Сил поддержки были установлены десятки тысяч мин. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
По данным ведомства, подразделениями инженерных войск ВСУ постоянно проводится работа по повышению живучести войск путем выполнения мер инженерного оборудования оборонных рубежей по всей линии боевого столкновения.
В Генштабе отметили, что обустройство фортификаций – это постоянный процесс, линия обороны нуждается в постоянном содержании, совершенствовании и восстановлении.
Также ведомство подчеркнуло, что на подразделения инженерных войск командования Сил поддержки возложены задачи по оборудованию второго оборонного рубежа и оказанию помощи подразделениям ВСУ по оборудованию первой линии обороны на отдельных участках фронта.
- 12 мая в украинском сегменте соцсетей и некоторых СМИ разгонялась информация о якобы отсутствии укреплений на Харьковском направлении. В марте ГПСУ объясняла LIGA.net, что на севере фортификации невозможно построить на самой границе – и их строят "максимально близко", где это можно сделать.
- Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны утверждает, что сообщения об отсутствии оборонных рубежей в Харьковской области – это российская информационно-психологическая операция.
- Волчанская городская администрация заявила, что фортификационные сооружения там построили, однако из-за постоянных российских обстрелов возводить их "было непросто".
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