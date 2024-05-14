В Генштабе уверяют, что в Харьковской области с начала года установили десятки тысяч мин

Минирование территории (Фото: Генеральный штаб)

Только в Харьковской области с начала 2024 года инженерно-саперными подразделениями Сил поддержки были установлены десятки тысяч мин. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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По данным ведомства, подразделениями инженерных войск ВСУ постоянно проводится работа по повышению живучести войск путем выполнения мер инженерного оборудования оборонных рубежей по всей линии боевого столкновения.

В Генштабе отметили, что обустройство фортификаций – это постоянный процесс, линия обороны нуждается в постоянном содержании, совершенствовании и восстановлении.

Также ведомство подчеркнуло, что на подразделения инженерных войск командования Сил поддержки возложены задачи по оборудованию второго оборонного рубежа и оказанию помощи подразделениям ВСУ по оборудованию первой линии обороны на отдельных участках фронта.

12 мая в украинском сегменте соцсетей и некоторых СМИ разгонялась информация о якобы отсутствии укреплений на Харьковском направлении. В марте ГПСУ объясняла LIGA.net, что на севере фортификации невозможно построить на самой границе – и их строят "максимально близко", где это можно сделать.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны утверждает, что сообщения об отсутствии оборонных рубежей в Харьковской области – это российская информационно-психологическая операция.

Волчанская городская администрация заявила, что фортификационные сооружения там построили, однако из-за постоянных российских обстрелов возводить их "было непросто".

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