У Генштабі запевняють, що на Харківщині від початку року встановили десятки тисяч мін

Мінування території (Фото: Генеральний штаб)

Тільки в Харківській області від початку 2024 року інженерно-саперними підрозділами Сил підтримки було встановлено десятки тисяч мін. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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За даними відомства, підрозділами інженерних військ ЗСУ постійно проводиться робота щодо підвищення живучості військ шляхом виконання заходів інженерного обладнання оборонних рубежів по всій лінії бойового зіткнення.

У Генштабі зазначили, що облаштування фортифікацій – це постійний процес, лінія оборони потребує постійного утримання, вдосконалення та відновлення.

Також відомство наголосило, що на підрозділи інженерних військ командування Сил підтримки покладено завдання щодо обладнання другого оборонного рубежу та надання допомоги підрозділам ЗСУ щодо обладнання першої лінії оборони на окремих ділянках фронту.

12 травня в українському сегменті соцмереж та деяких ЗМІ розганялася інформація про нібито відсутність укріплень на Харківському напрямку. У березні ДПСУ пояснювала LIGA.net , що на півночі фортифікації неможливо побудувати на самому кордоні – і їх будують "максимально близько", де це можна зробити.

, що на півночі фортифікації неможливо побудувати на самому кордоні – і їх будують "максимально близько", де це можна зробити. Центр протидії дезінформації при РНБО стверджує, що повідомлення про відсутність оборонних рубежів у Харківській області – це російська ІПСО.

Вовчанська міськадміністрація заявила, що фортифікаційні споруди там побудували, проте через постійні ворожі обстріли зводити їх "було непросто".

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