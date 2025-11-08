В Германии подростка из России подозревают в распространении пропаганды ИГИЛ

Полиция ведет расследование (Фото: 7aktuell.de/Marc Gruber)

В Германии подростка из России подозревают в незаконном хранении оружия и распространении пропаганды террористической исламской организации ИГИЛ. Об этом сообщили в полиции общины Ноттульн (земля Северный Рейн-Вестфалия).

7 ноября около 21:00 (22:00 по Киеву) спецназ ворвался в квартиру, где проживает 16-летний гражданин РФ с родителями в немецкой общине Ноттульн. Так как нельзя было исключить угрозу для общественности, был проведен обыск.

Удалось изъять реалистичные муляжи огнестрельного оружия, нож и мобильный телефон россиянина.

По данным Bild, подросток является гражданином РФ. Он привлек внимание "подозрительным аккаунтом" в Instagram с экстремистским контентом. В своих публикациях он демонстрировал ножи и пистолеты, а также изображения с исламистской символикой ИГИЛ.

Правоохранители предполагают, что подросток сильно радикализировался в исламистском экстремистском движении. Служба государственной безопасности Германии начала расследование по подозрению в распространении экстремистского контента и возможном нарушении закона об оружии.

Представительница полиции сообщила Bild, что результаты экспертизы изъятых предметов "ожидаются к середине следующей недели". В момент обыска подростка не было дома, его задержали возле автобусной остановки, когда он возвращался с тренировки.

Ордер на арест гражданина РФ еще не выдан, его передали под опеку законных представителей и уведомили службу по делам несовершеннолетних. Ведется расследование.

"Как государство, мы проявляем крайнюю чуткость, бдительность и оперативность в подобных случаях. Мы немедленно и с максимальной тщательностью расследуем любые признаки потенциальной опасности. Мы делаем всё возможное для эффективного устранения и предотвращения любых потенциальных угроз", – сказала начальник полиции Александра Дорндорф.