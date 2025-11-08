У Німеччині підлітка з Росії підозрюють у поширенні пропаганди ІДІЛ

16-річний хлопець потрапив у поле зору правоохоронців через екстремістський контент у соцмережах

Поліція веде розслідування (Фото: 7aktuell.de/Marc Gruber)

У Німеччині підлітка з Росії підозрюють у незаконному зберіганні зброї та поширенні пропаганди терористичної ісламської організації ІДІЛ. Про це повідомили у поліції громади Ноттульн (земля Північний Рейн-Вестфалія).

7 листопада близько 21:00 (22:00 за Києвом) спецпризначенці увірвалися у квартиру, де проживає 16-річний громадянин РФ із батьками в німецькій громаді Ноттульн. Оскільки не можна було виключити загрозу для громадськості, було проведено обшук.

Вдалося вилучити реалістичні муляжі вогнепальної зброї, ніж і мобільний телефон росіянина.

За даними Bild, підліток є громадянином РФ. Він привернув увагу "підозрілим акаунтом" в Instagram з екстремістським контентом. У своїх публікаціях він демонстрував ножі та пістолети, а також зображення з ісламістською символікою ІДІЛ.

Правоохоронці припускають, що підліток сильно радикалізувався в ісламістському екстремістському русі. Служба державної безпеки Німеччини почала розслідування за підозрою в поширенні екстремістського контенту і можливому порушенні закону про зброю.

Представниця поліції повідомила Bild, що результати експертизи вилучених предметів "очікуються до середини наступного тижня". У момент обшуку підлітка не було вдома, його затримали біля автобусної зупинки, коли він повертався з тренування.

Ордер на арешт громадянина РФ ще не видано, його передали під опіку законних представників і повідомили службу у справах неповнолітніх. Триває розслідування.

"Як держава, ми проявляємо крайню чуйність, пильність і оперативність у подібних випадках. Ми негайно і з максимальною ретельністю розслідуємо будь-які ознаки потенційної небезпеки. Ми робимо все можливе для ефективного усунення та запобігання будь-яким потенційним загрозам", – сказала начальниця поліції Александра Дорндорф.