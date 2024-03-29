В Германии считают, что размещение войск страны НАТО в Украине не приведет к войне с РФ

Ученые Бундестага заявили, что одно государство НАТО может стать стороной конфликта, но это не втянет Альянс в войну

Олаф Шольц (Фото: EPA/RONALD WITTEK)

Научные службы Бундестага заявили, что размещение сухопутных войск одной из стран НАТО в Украине не сделает автоматически всех остальных членов Альянса участниками войны против России. Отчет цитирует ARD со ссылкой на агентство DPA.

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Немцы считают, что государство НАТО, которое отправит войска в Украину, само станет стороной конфликта.

"Если государство – член НАТО действует в одностороннем порядке – то есть не в рамках заранее решенной операции Альянса и вне структур военного командования НАТО, – ни НАТО в целом, ни другие государства-партнеры не становятся сторонами конфликта", — сказано в отчете.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников написало, что заявления главы Франции о возможности отправки войск в Украину разозлили чиновников США, которые считают, что такой шаг "может спровоцировать столкновение с Россией".

Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что не отправит ни одного немецкого солдата в Украину, однако заверил, что Европа усиливает помощь Киеву.

С конца февраля 2024 года президент Франции Макрон неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

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