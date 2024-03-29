У Німеччині вважають, що розміщення військ країни НАТО в Україні не призведе до війни з РФ

Вчені Бундестагу заявили, що одна держава НАТО може стати стороною конфлікту, але це не втягне Альянс у війну

Олаф Шольц (Фото: EPA/RONALD WITTEK)

Наукові служби Бундестагу заявили, що розміщення сухопутних військ однієї з країн НАТО в Україні не зробить автоматично решту членів Альянсу учасниками війни проти Росії. Звіт цитує ARD з посиланням на агентство DPA.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Німці вважають, що держава НАТО, яка відправить війська в Україну, сама стане стороною конфлікту.

"Якщо держава-член НАТО діє в односторонньому порядку — тобто не в межах заздалегідь вирішеної операції Альянсу і поза структурами військового командування НАТО, — ні НАТО в цілому, ні інші держави-партнери не стають сторонами конфлікту", – сказано у звіті.

Раніше видання Bloomberg з посиланням на анонімних чиновників написало, що заяви глави Франції про можливість відправлення військ в Україну розлютили чиновників США, які вважають, що такий крок "може спровокувати зіткнення з Росією".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив, що не відправить жодного німецького солдата до України, проте запевнив, що Європа посилює допомогу Києву.

З кінця лютого 2024 року президент Франції Макрон несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція вирішить направити солдатів до України.

Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

Читайте також: "Ефект Макрона". У Польщі зростає підтримка прямої участі у війні в Україні