У Німеччині вважають, що розміщення військ країни НАТО в Україні не призведе до війни з РФ
Наукові служби Бундестагу заявили, що розміщення сухопутних військ однієї з країн НАТО в Україні не зробить автоматично решту членів Альянсу учасниками війни проти Росії. Звіт цитує ARD з посиланням на агентство DPA.
Німці вважають, що держава НАТО, яка відправить війська в Україну, сама стане стороною конфлікту.
"Якщо держава-член НАТО діє в односторонньому порядку — тобто не в межах заздалегідь вирішеної операції Альянсу і поза структурами військового командування НАТО, — ні НАТО в цілому, ні інші держави-партнери не стають сторонами конфлікту", – сказано у звіті.
Раніше видання Bloomberg з посиланням на анонімних чиновників написало, що заяви глави Франції про можливість відправлення військ в Україну розлютили чиновників США, які вважають, що такий крок "може спровокувати зіткнення з Росією".
Канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив, що не відправить жодного німецького солдата до України, проте запевнив, що Європа посилює допомогу Києву.
- З кінця лютого 2024 року президент Франції Макрон несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція вирішить направити солдатів до України.
- Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.
- Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.
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