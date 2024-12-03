В Германии засудили подростков, убивших двух украинских баскетболистов в феврале

Двое подсудимых приговорены к 10 годам лишения свободы, еще двое — к восьми с половиной годам

Фото: Федерация баскетбола Украины

Региональный суд в немецком городе Эссен вынес приговор четырем подросткам за убийство двух украинских баскетболистов – Владимира Ермакова и Артема Козаченко. Об этом сообщает RB24.

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Установлено, что нападавшие в возрасте от 14 до 16 лет на момент начала процесса атаковали украинцев ножами и дубинками, что привело к их гибели.

Суд также отметил, что в действиях подсудимых не были обнаружены ксенофобские мотивы. Отмечено, что обвиняемые действовали, "понимая, что им не нужна причина для убийства". Хотя ранее прокуратура предполагала, что преступление могло быть связано с тем, что жертвы были украинцами.

Двое подсудимых приговорены к 10 годам лишения свободы, еще двое — к восьми с половиной годам. Во время суда они извинились перед семьями погибших.

Адвокаты подсудимых объявили о намерении подать апелляцию, поскольку приговоры еще не вступили в силу.