У Німеччині засудили підлітків, які вбили двох українських баскетболістів у лютому
Регіональний суд у німецькому місті Ессен виніс вирок чотирьом підліткам за вбивство двох українських баскетболістів — Володимира Єрмакова та Артема Козаченка. Про це повідомляє RB24.
Встановлено, що нападники, віком від 14 до 16 років на момент початку процесу, атакували українців ножами та кийками, що призвело до їхньої загибелі.
Суд також зазначив, що у діях підсудних не було виявлено ксенофобських мотивів. Зазначено, що обвинувачені діяли, "усвідомлюючи, що їм не потрібна причина для вбивства". Хоча раніше прокуратура припускала, що злочин міг бути пов’язаний із тим, що жертви були українцями.
Двох підсудних засудили до 10 років позбавлення волі, а інших двох — до восьми з половиною років. Під час суду вони перепросили перед родинами загиблих.
Адвокати підсудних оголосили про намір подати апеляцію, оскільки вироки ще не набули чинності.
- Ввечері 11 лютого 2024 року Федерація баскетболу України повідомила, що у Німеччині загинули 17-річний спортсмен Володимир Єрмаков та його товариш Артем Козаченко.
- Федерація баскетболу Києва стверджувала, що на баскетболістів напали за те, що "вони були українцями".