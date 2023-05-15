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В Германию прибыл 31 танк Abrams из США для обучения украинских танкистов – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 23:59
В Германию прибыл 31 танк Abrams из США для обучения украинских танкистов – Пентагон - Фото
Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

В Германию прибыл 31 американский танк Abrams для обучения украинских военных. Об этом сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер.

По словам Райдера, 31 учебный танк M1 Abrams прибыл в немецкий Графенвер для подготовки к последующему обучению экипажей украинских танкистов.

"Ожидается, что эти экипажи прибудут и начнут обучение в течение следующих нескольких недель. Как мы уже обсуждали ранее, эта обширная программа обучения для украинских экипажей и обслуживающего персонала предназначена для того, чтобы подготовить их к важной роли в будущем по эффективному управлению танком М1 и защите украинского народа", – сказал Райдер.

Представитель Пентагона подчеркнул, что танки, прибывшие в Германию, предназначены специально для обучения и не обязательно обладают теми возможностями, которые понадобятся в бою украинским танкистам.

"Танки, которые мы будем поставлять в Украину, сейчас проходят ремонт. Они будут готовы – обновлены, модернизированы и подготовлены к экспорту в Украину. Поскольку мы делаем это одновременно, то сможем предоставить им эти танки осенью, чтобы доставить их в Украину до конца года", – сказал Райдер.

  • 21 апреля 2023 года агентство Associated Press сообщало, что США начнут обучение украинских военных на танках Abrams в начале июня.
  • Глава Объединенного комитета начальников штабов США заявил: когда танки Abrams будут переданы Украине, они изменят ситуацию на поле боя.
  • 11 мая руководитель Пентагона сказал, что США делают все возможное, чтобы ускорить поставки танков Abrams для ВСУ.

Читайте также: США убирают аппаратуру из Abrams для Украины, опасаются, что ее захватят россияне – USA Today

Наталья Медведева
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