В Госдепе США высказались о возможном участии России во втором Саммите мира

Вашингтон как партнер поддержит Киев, если "они выберут этот путь", заявил Мэтью Миллер

Саммит мира в Швейцарии (Фото: Michael Buholzer/EPA)

Вашингтон поддержит инициативу Киева по привлечению России к участию во втором Саммите мира, ведь только Украина должна решать, когда вести переговоры с агрессором. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Мэтью Миллер.

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На вопрос, подталкивали ли официальные лица США президента Владимира Зеленского пригласить Россию на предстоящее мероприятие, он ответил, что этот вопрос обсуждался между украинской и американской сторонами.

"Но, как мы уже говорили ранее, любые решения по дипломатическим переговорам – это решения, которые должна принимать Украина, а не США, не любая другая страна, не являющаяся стороной конфликта", – заявил Миллер.

Спикер Госдепа отметил, что именно Киев решает, когда и в какой форме начинать переговоры. И Вашингтон, как партнер, поддержит Киев, если "они выберут этот путь".

"Мы всегда четко объясняли это. И я замечу – и это касается того, как Кремль ответил, по крайней мере сначала, на те заявления со стороны Украины – мы всегда поддерживали дипломатию, когда Украина готова, но никогда не было ясно, что Кремль готов к реальной дипломатии", – добавил Миллер.

По словам спикера Госдепа, позиция США по переговорам не изменилась.

"И вот тогда – если и когда Украина будет готова продолжать либо прямые переговоры, либо прямую дипломатию, либо любую другую форму дипломатии, мы поддержим их в этом решении", – резюмировал он.

15-16 июня в Швейцарии прошел Глобальный саммит мира, инициированный Украиной. Россию на него не пригласили.

Позже появился полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "вовлечении в диалог между всеми сторонами" для достижения мира.

17 июня глава МИД Швейцарии Кассис заявил, что хочет обсудить итоги Саммита мира с Россией, Китаем и другими странами, не участвовавшими в мероприятии.

20 июня глава ОП Ермак заявил, что подготовка ко второму Саммиту мира продолжается, уже известно о планах врага по срыву мероприятия.

11 июля Bloomberg писало, что Украина хочет созвать второй Саммит мира с участием России до президентских выборов в США.

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