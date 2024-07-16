У Держдепі США висловились про можливу участь Росії в другому Саміті миру

Вашингтон як партнер підтримає Київ, якщо "вони виберуть цей шлях", заявив Метью Міллер

Саміт миру у Швейцарії (Фото: Michael Buholzer/EPA)

Вашингтон підтримає ініціативу Києва щодо залучення Росії до участі в другому Саміті миру, адже тільки Україна має вирішувати, коли вести перемовини з агресором. Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Метью Міллер.

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На запитання, чи заохочували офіційні особи США президента Володимира Зеленського запросити Росію на майбутній захід, він відповів, що це питання обговорювалось між українською та американською сторонами.

"Але, як ми вже говорили раніше, будь-які рішення щодо дипломатичних переговорів – це рішення, які має приймати Україна, а не США, не будь-яка інша країна, яка не є стороною конфлікту", – заявив Міллер.

Речник Держдепу зазначив, що саме Київ вирішує, коли та в якій формі починати перемовини. І Вашингтон як партнер підтримає Київ, якщо "вони виберуть цей шлях".

"Ми завжди чітко пояснювали це. І я зауважу – і це стосується того, як Кремль відповів, принаймні спочатку, на ті заяви з боку України – ми завжди підтримували дипломатію, коли Україна готова, але ніколи не було ясно, що Кремль готовий до реальної дипломатії", – додав Міллер.

За словами речника Держдепу, позиція США щодо переговорів не змінилася.

"І ось тоді – якщо і коли Україна буде готова продовжувати або прямі переговори, або пряму дипломатію, чи будь-яку іншу форму дипломатії, ми підтримаємо їх у цьому рішенні", – резюмував він.

15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Росію на нього не запросили.

Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення до діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.

17 червня очільник МЗС Швейцарії Кассіс заявив, що хоче обговорити підсумки Саміту миру з Росією, Китаєм та іншими країнами, які не брали участі у заході.

20 червня очільник ОП Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо зриву заходу.

11 липня Bloomberg писало, що Україна хоче скликати другий Саміт миру за участі Росії до президентських виборів у США.

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