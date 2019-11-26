Генпрокуратура отмолчалась насчет санкций Канады против Портнова

Андрей Портнов (скриншот из видеозаписи)

Генпрокуратура отказалась сообщить информацию о том, существуют ли основания для сохранения санкций Канады против экс-замглавы Администрации президента при Януковиче Андрея Портнова. Об этом сообщает Радио Свобода.

В ответ на запрос журналистов в ГПУ ответили, что эта информация является тайной следствия и может быть разглашена только с письменного согласия следователя или прокурора.

Также в ГПУ оставили без ответа вопросы о том, существуют ли досудебные расследования о роли и деятельности Портнова; разделяет ли новое руководство ГПУ позицию бывшего замгенпрокурора Сергея Кизя, изложенную в письме правительству Канады, о том, что для пребывания Портнова под санкциями нет оснований; не превысил ли Кизь служебные полномочия, отправив в Канаду письмо по запросу адвокатов Портнова.

Позже, сообщает Радио Свобода, из ГПУ пришло дополнение к ответу, в котором сообщалось, что с 20 ноября органы прокуратуры утратили полномочия вести досудебное следствие.

Первые канадские санкции против окружения беглого экс-президента Виктора Януковича были введены 5 марта 2014 и с тех пор оставались в силе.

24 марта Канада продлила санкции против Януковича и его окружения.

30 июля Генпрокуратура направила письмо в посольство Украины в Канаде, а также в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, в котором сообщила, что для санкций против Портнова нет оснований.

Вчера стало известно, что Канада может снять с Портнова санкции.

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