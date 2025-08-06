В Грузии журналистку осудили на два года тюрьмы за пощечину полицейскому
Журналистка, основательница изданий Netgazeti и Batumelebi Мзия Амаглобели приговорена к двум годам лишения свободы за пощечину представителю полиции во время проевропейской акции протеста в Батуми. Об этом сообщает Эхо Кавказа.
Амаглобели признали виновной в оказании сопротивления, угрозе или насилии в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или другого представителя власти.
Батумский городской суд приговорил журналистку к двум годам лишения свободы, несмотря на то, что статья предусматривает также штраф или ограничение свободы.
Адвокаты осужденной обжалуют решение в Апелляционном суде.
11 января Амаглобели была задержана во время проевропейской акции в Батуми. Журналистку обвинили в нападении на сотрудника полиции после того, как она, по версии следствия, ударила начальника батумской полиции Ираклия Дгебуадзе по щеке.
Дгебуадзе заявил в суде, что после удара "почувствовал боль, а его щека покраснела".
В свою очередь, Амаглобели заявила, что защищалась, поскольку полицейский плюнул ей в лицо.
Международные правозащитные и журналистские организации охарактеризовали уголовное преследование журналистки как часть масштабного подавления свободы слова в грузинских медиа.
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