В Грузии журналистку осудили на два года тюрьмы за пощечину полицейскому

Мзия Амаглобели (Фото: @RJukneviciene)

Журналистка, основательница изданий Netgazeti и Batumelebi Мзия Амаглобели приговорена к двум годам лишения свободы за пощечину представителю полиции во время проевропейской акции протеста в Батуми. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Амаглобели признали виновной в оказании сопротивления, угрозе или насилии в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или другого представителя власти.

Батумский городской суд приговорил журналистку к двум годам лишения свободы, несмотря на то, что статья предусматривает также штраф или ограничение свободы.

Адвокаты осужденной обжалуют решение в Апелляционном суде.

11 января Амаглобели была задержана во время проевропейской акции в Батуми. Журналистку обвинили в нападении на сотрудника полиции после того, как она, по версии следствия, ударила начальника батумской полиции Ираклия Дгебуадзе по щеке.

Дгебуадзе заявил в суде, что после удара "почувствовал боль, а его щека покраснела".

В свою очередь, Амаглобели заявила, что защищалась, поскольку полицейский плюнул ей в лицо.

Международные правозащитные и журналистские организации охарактеризовали уголовное преследование журналистки как часть масштабного подавления свободы слова в грузинских медиа.