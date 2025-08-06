У Грузії журналістку, яка дала ляпаса поліціянту на протесті, засудили до двох років тюрми

Мзія Амаглобелі (Фото: @RJukneviciene)

Журналістку, засновницю видань Netgazeti i Batumelebi Мзію Амаглобелі засуджено до двох років позбавлення волі за ляпас представнику поліції під час проєвропейської акції протесту в Батумі. Про це повідомляє Ехо Кавказа.

Амаглобелі визнали винною у вчиненні опору, загрозі чи насильстві щодо особи, яка охороняє громадський порядок, або іншого представника влади.

Батумський міський суд засудив журналістку до позбавлення волі на два роки попри те, що стаття також передбачає штраф або обмеження волі.

Адвокати засудженої оскаржать рішення в Апеляційному суді.

11 січня Амаглобелі було затримано під час проєвропейської акції в Батумі. Журналістку звинуватили у нападі на співробітника поліції після того, як вона, за версією слідства, вдарила по щоці начальника батумської поліції Іраклія Дгебуадзе.

Дгебуадзе в суді заявив, що після удару "відчув біль, а його щока почервоніла".

Своєю чергою Амаглобелі заявила, що захищалася, адже поліціянт плюнув їй в обличчя.

Міжнародні правозахисні та журналістські організації схарактеризувати кримінальне переслідування журналістки як частину масштабного придушення свободи слова у грузинських медіа.