В ГУР дали прогноз результата возможного десанта оккупантов с юга и севера – самоубийство

Российские оккупанты могут принять решение о проведении десантной операции на юге или на севере Украины – эта операция станет самоубийственной. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Если говорим о классической десантной операции. Такая угроза тоже всегда присутствует – или с беларуского направления, или морской десант, если мы говорим об Одессе", – сказал Юсов.

Представитель ГУР заявил, что россияне могут принять решение о десанте.

"Такое решение было бы самоубийственным для рашистов. Такой десант будет очень быстро уничтожен на территории Украины. Точно так же как были колоссальные потери во время начала полномасштабного вторжения в Гостомельском аэропорту, когда украинцы нанесли сокрушительные потери захватчикам", – сказал Юсов.

Читайте также: Зеленский: Давайте сделаем так, чтобы россияне думали, когда начнется наступление ВСУ

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.