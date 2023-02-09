В ГУР дали прогноз результата возможного десанта оккупантов с юга и севера – самоубийство
Российские оккупанты могут принять решение о проведении десантной операции на юге или на севере Украины – эта операция станет самоубийственной. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
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"Если говорим о классической десантной операции. Такая угроза тоже всегда присутствует – или с беларуского направления, или морской десант, если мы говорим об Одессе", – сказал Юсов.
Представитель ГУР заявил, что россияне могут принять решение о десанте.
"Такое решение было бы самоубийственным для рашистов. Такой десант будет очень быстро уничтожен на территории Украины. Точно так же как были колоссальные потери во время начала полномасштабного вторжения в Гостомельском аэропорту, когда украинцы нанесли сокрушительные потери захватчикам", – сказал Юсов.
- На прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия готовится к максимальной эскалации, собирает все возможные силы. Поэтому тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны.
- Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.
- Новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.
- По мнению депутата Верховной Рады, полковника СБУ Романа Костенко, наступление РФ возможно на Донбассе, ожидается отвлекающий удар на севере или юге.
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