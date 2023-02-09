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В ГУР дали прогноз результата возможного десанта оккупантов с юга и севера – самоубийство

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 07:55
В ГУР дали прогноз результата возможного десанта оккупантов с юга и севера – самоубийство - Фото
Андрей Юсов (Скриншот видео)

Российские оккупанты могут принять решение о проведении десантной операции на юге или на севере Украины – эта операция станет самоубийственной. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Если говорим о классической десантной операции. Такая угроза тоже всегда присутствует – или с беларуского направления, или морской десант, если мы говорим об Одессе", – сказал Юсов.

Представитель ГУР заявил, что россияне могут принять решение о десанте.

"Такое решение было бы самоубийственным для рашистов. Такой десант будет очень быстро уничтожен на территории Украины. Точно так же как были колоссальные потери во время начала полномасштабного вторжения в Гостомельском аэропорту, когда украинцы нанесли сокрушительные потери захватчикам", – сказал Юсов.

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Наталія Медведєва
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война десант гур наступление андрей юсов
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