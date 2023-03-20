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В ГУР нет доказательств, что в Мариуполе был именно Путин, и что он вообще еще жив

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 20:38
В ГУР нет доказательств, что в Мариуполе был именно Путин, и что он вообще еще жив - Фото
Андрей Юсов (скриншот)

У Главного управления разведки Минобороны нет доказательств, что во временно оккупированный Мариуполь приезжал именно российский диктатор Владимир Путин, и что он вообще еще жив. Об этом представитель ГУР Андрей Юсов сказал в эфире телемарафона.

"Почему вы уверены, что это был именно Владимир Путин в Мариуполе? У нас нет никаких доказательств того, что этот человек был Владимиром Путиным. Мужчина, похожий на Путина, действительно зафиксирован на этих кадрах. Сейчас в разных экспертных средах ведутся дискуссии, жив ли в принципе сам Путин", – подчеркнул Юсов.

Если настоящий диктатор РФ жив, подчеркнул представитель ГУР, то обычно его можно увидеть за длинным столом, на огромном расстоянии от живых людей.

"У него дрожит одна рука. И многие другие уже характерные признаки, среди которых нет гуляния по вечернему Мариуполю, общения с жителями во дворах. Это хорошая режиссура", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что сейчас уже не имеет особого значения, жив ли настоящий Путин или нет, так как у РФ есть "коллективный Путин". Также представитель ГУР считает, что если настоящий Путин и существует, то и его уже нет на фоне решения МКС о выдаче ордера на арест диктатора РФ и других событий.

  • Россия оккупировала Мариуполь в 2022 году после 86-дневной осады.
  • В преддверии приезда в Мариуполь, 18 марта 2023 года, Путин также якобы посетил оккупированный с 2014 года украинский город Севастополь.
  • В Минобороны высмеяли видео якобы Путина в Мариуполе.

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Оксана Житнюк
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