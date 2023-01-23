В ГУР заявили, что Буданов и его подчиненные дают так много интервью и прогнозов осознанно

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что ведомство стало более открытым из-за необходимости стратегических коммуникаций. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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Отвечая на вопрос о том, что украинские разведчики стали постоянно давать интервью и прогнозы, он заявил, что это является частью коммуникаций, которые ГУР практикует еще с 2015 года.

"Тогда многие не понимали, как это так – разведка вышла со своей открытой информацией на общество. А все просто: тогда необходимо было объяснить, что в Украине это не какой-то внутренний конфликт, и это не поддержка Россией "кого-то" у нас, это прямая вооруженная агрессия РФ", — сказал разведчик.

По его словам, в 2021 году американцы и британцы тоже начали открыто публиковать разведывательные данные.

"Их посыл также очень прост: они показывают месседж, что разведка понимает все, что происходит, это первое. Во вторых, это сигнал противнику, на данном этапе, что мы знаем об их планах. А поскольку мы их знаем, то готовимся к их агрессии", — заявил Скибицкий.

Он отметил, что такие подходы показали свою эффективность, так как если граждане не получают официальной информации от военных, то ищут ее в других источниках, чем пользуется российская пропаганда.

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Дмитро Гриниченко

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