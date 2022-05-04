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В Харьковской области коллаборантам сообщили о подозрении в госизмене – Офис генпрокурора

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 22:12
В Харьковской области коллаборантам сообщили о подозрении в госизмене – Офис генпрокурора - Фото
Фото - Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области старосте Дергачевской общины и местному жителю в оккупированном населенном пункте заочно объявили о подозрении в госизмене и коллаборационной деятельности. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Уточняется, что староста перешла на сторону врага – она налаживает доставку "гуманитарной помощи" из России, сотрудничает с пропагандистскими СМИ. Привлекает местное население для работы в интересах оккупантов.

Житель населенного пункта Казачья Лопань стал самопровозглашенным главой администрации. Он подключает городские коммуникации к российским системам, передает в управление агрессора хозяйственные предприятия.

Подозреваемым грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

  • Экс-главу Рубежного подозревают в коллаборационизме.
  • Госбюро расследований подозревает в коллаборационизме топ-менеджера телеканала 112 Украина и одного из руководителей секретариата фракции ОПЗЖ.
  • Мэры четырех населенных пунктов Луганской области, которые находятся под временной российской оккупацией, стали коллаборантами и предали Украину.

Читайте также: Кременная. Появилось видео с последствиями взрыва на совещании оккупантов и коллаборантов

Яна Катасонова
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