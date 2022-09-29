В Харьковской области уничтожены три российских танка, "Тигр" и 60 оккупантов: видео
29.09.2022, 13:40
Скриншот с видео
В Харьковской области украинские защитники уничтожили три российских танка, бронированный автомобиль "Тигр", два грузовика, а также около 60 оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Именно аэроразведка ГПСУ обнаружила сосредоточение кафиров и их техники.
- 26 сентября артиллерийские части ВМС ВСУ уничтожили российские танки, шесть БМП, боевую бронированную машину, радиолокационную станцию и тяжелый автомобильный транспорт с боеприпасами.
- 27 сентября украинские силы уничтожили над Николаевской областью в небе российский штурмовик Су-25.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии