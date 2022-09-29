В Харьковской области уничтожены три российских танка, "Тигр" и 60 оккупантов: видео

В Харьковской области украинские защитники уничтожили три российских танка, бронированный автомобиль "Тигр", два грузовика, а также около 60 оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Именно аэроразведка ГПСУ обнаружила сосредоточение кафиров и их техники.

26 сентября артиллерийские части ВМС ВСУ уничтожили российские танки, шесть БМП, боевую бронированную машину, радиолокационную станцию и тяжелый автомобильный транспорт с боеприпасами.

27 сентября украинские силы уничтожили над Николаевской областью в небе российский штурмовик Су-25.

Вадим Ребрина

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