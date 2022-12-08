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В Иране казнили первого задержанного в ходе протестов. Обвиняют в "беспорядках" США

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 14:16
В Иране казнили первого задержанного в ходе протестов. Обвиняют в
Аятолла Али Хаменеи (Фото: пресс-служба Аятоллы)

Режим Ирана казнил первого гражданина, который был задержан в ходе антиправительственных протестов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пропагандистские иранские ресурсы. 

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Мужчина, который был осужден за ранение ножом охранника и блокирование улицы в Тегеране, был повешен 8 декабря — это первая подобная казнь в связи с недавними протестами. 

Еще 4 декабря Корпус стражей исламской революции призвал судебные органы "быстро и решительно" вынести приговоры против тех, кто обвиняется в "преступлениях против безопасности нации и ислама".

Казненного назвали Мохсеном Шекари, ресурсы Ирана опубликовали видео с его "признанием", где он появляется с синяком на лице — на записи он говорит, что ударил ножом члена ополчения "Басидж" и перегородил дорогу своим мотоциклом вместе с одним из своих друзей.

Правозащитные организации заявили, что Шекари подвергали пыткам и заставляли признаться в своем преступлении. Режим Ирана возложил вину за "беспорядки" на своих "иностранных врагов", включая США.

Читайте также: Россия ищет оружие в Иране и Северной Корее. Китай ничего не поставлял Москве — Пентагон

Дмитро Гриниченко
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протесты в Иране Иран казни
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