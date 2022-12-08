В Иране казнили первого задержанного в ходе протестов. Обвиняют в "беспорядках" США
Режим Ирана казнил первого гражданина, который был задержан в ходе антиправительственных протестов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пропагандистские иранские ресурсы.
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Мужчина, который был осужден за ранение ножом охранника и блокирование улицы в Тегеране, был повешен 8 декабря — это первая подобная казнь в связи с недавними протестами.
Еще 4 декабря Корпус стражей исламской революции призвал судебные органы "быстро и решительно" вынести приговоры против тех, кто обвиняется в "преступлениях против безопасности нации и ислама".
Казненного назвали Мохсеном Шекари, ресурсы Ирана опубликовали видео с его "признанием", где он появляется с синяком на лице — на записи он говорит, что ударил ножом члена ополчения "Басидж" и перегородил дорогу своим мотоциклом вместе с одним из своих друзей.
Правозащитные организации заявили, что Шекари подвергали пыткам и заставляли признаться в своем преступлении. Режим Ирана возложил вину за "беспорядки" на своих "иностранных врагов", включая США.
- В Иране с сентября продолжаются протесты после гибели в полиции нравов девушки, которая якобы неправильно носила хиджаб.
- Иран поставляет России дроны и может поставить ракеты. МИД хочет разорвать с ним дипломатические отношения.
- Союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.
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