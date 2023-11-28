В Иране заявили о завершении сделки по покупке истребителей Су-35

Заместитель министра обороны Ирана Мехди Фарахи заявил, что страна завершила договоренности о поставках российских истребителей Су-35

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Заместитель министра обороны Ирана Мехди Фарахи заявил, что страна завершила договоренности о поставках российских истребителей и вертолетов Су-35, поскольку Тегеран и Москва налаживают более тесные военные отношения. Об этом он сказал в интервью иранскому информационному агентству Tasnim.

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По данным издания, военно-воздушные силы Ирана имеют всего несколько десятков ударных самолетов, включая российские самолеты, а также устаревшие американские модели, приобретенные еще до Исламской революции 1979 года.

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"Завершена разработка планов по присоединению истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-боевых самолетов Як-130 к боевым подразделениям иранской армии", – заявил он.

Однако в отчете Tasnim не содержится подтверждения соглашения со стороны России.

В конце сентября 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины пока нет информации о том, что Иран собирается передать России баллистические ракеты.

Россия с помощью Ирана планирует изготовить 6000 дронов-камикадзе Shahed к 2025 году.

По словам представителя Совета нацбезопасности США, РФ помогает Ирану улучшить возможности в сборке спутников и предоставляет ему ракеты и системы ПВО

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