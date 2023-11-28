В Ірані заявили про завершення угоди щодо купівлі винищувачів Су-35

Заступник міністра оборони Ірану Мехді Фарахі заявив, що країна завершила домовленості про постачання російських винищувачів Су-35

Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35 (Фото: ЕРА)

Заступник міністра оборони Ірану Мехді Фарахі заявив, що країна завершила домовленості про постачання російських винищувачів і гелікоптерів Су-35, оскільки Тегеран і Москва налагоджують тісніші військові відносини. Про це він сказав у інтерв'ю іранському інформаційному агентству Tasnim.

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За даними видання, військово-повітряні сили Ірану мають лише кілька десятків ударних літаків, серед них і російські літаки, а також застарілі американські моделі, придбані ще до Ісламської революції 1979 року.

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"Завершено розробку планів щодо приєднання винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і навчально-бойових літаків Як-130 до бойових підрозділів іранської армії", – заявив він.

Однак, у звіті Tasnim не міститься жодного підтвердження угоди з боку Росії.

Наприкінці вересня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не має інформації про те, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети.

Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed до 2025 року.

За словами речника Ради нацбезпеки США, РФ допомагає Ірану покращити можливості у складанні супутників і надає йому ракети й системи ППО

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