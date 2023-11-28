В Ірані заявили про завершення угоди щодо купівлі винищувачів Су-35
Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35 (Фото: ЕРА)

Заступник міністра оборони Ірану Мехді Фарахі заявив, що країна завершила домовленості про постачання російських винищувачів і гелікоптерів Су-35, оскільки Тегеран і Москва налагоджують тісніші військові відносини. Про це він сказав у інтерв'ю іранському інформаційному агентству Tasnim.

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За даними видання, військово-повітряні сили Ірану мають лише кілька десятків ударних літаків, серед них і російські літаки, а також застарілі американські моделі, придбані ще до Ісламської революції 1979 року.

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"Завершено розробку планів щодо приєднання винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і навчально-бойових літаків Як-130 до бойових підрозділів іранської армії", – заявив він.

Однак, у звіті Tasnim не міститься жодного підтвердження угоди з боку Росії.

  • Наприкінці вересня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не має інформації про те, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети.
  • Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed до 2025 року.
  • За словами речника Ради нацбезпеки США, РФ допомагає Ірану покращити можливості у складанні супутників і надає йому ракети й системи ППО

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