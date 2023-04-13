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В Изюме нашли граффити, похожее на работу Бэнкси. В Ирпене снесут дом с "Гимнасткой"

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 14:07
В Изюме нашли граффити, похожее на работу Бэнкси. В Ирпене снесут дом с
Изюм (Фото: instagram/edr4m)

В Изюме Харьковской области найдено граффити, по стилю похожее на работу британского уличного художника Бэнкси. А в Ирпене снесут дом с "Гимнасткой" Бэнкси. Фото граффити в Изюме разместил у себя в Instagram фотограф Эд Рем, который ранее первым опубликовал снимки работ Бэнкси в Киевской области.

Фотограф Эд Рем написал, что граффити, на котором изображен плачущий мальчик, нарисовано на памятнике советских времен в Изюме.

В Изюме нашли граффити, похожее на работу Бэнкси. В Ирпене снесут дом с "Гимнасткой"

В Изюме нашли граффити, похожее на работу Бэнкси. В Ирпене снесут дом с "Гимнасткой"

В Изюме нашли граффити, похожее на работу Бэнкси. В Ирпене снесут дом с "Гимнасткой"

Эд Рем напомнил, что Бэнкси подтвердил, что работал в Украине в ноябре 2022 года, но художник не публиковал фото этой работы, и известно, что он работал в Киеве и Киевской области.

Изюм и его окрестности были освобождены от российской оккупации украинскими войсками в сентябре 2022 года.

Между тем власти Ирпеня сообщили, что на следующей неделе, 18 апреля, запланирован снос дома, на котором Бэнкси нарисовал девочку-гимнастку. Работу Бэнкси власти Ирпеня пока не переместили, но уверяют, что ее демонтируют отдельно и сохранят.

В Изюме нашли граффити, похожее на работу Бэнкси. В Ирпене снесут дом с "Гимнасткой"

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Наталія Медведєва
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