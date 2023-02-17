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Картину Бэнкси на разрушенном доме в Ирпене закрыли защитным экраном – фото

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 16:40
Картину Бэнкси на разрушенном доме в Ирпене закрыли защитным экраном – фото - Фото
Работа Бэнкси в Ирпене (фото — facebook.com/uacubano)

В Ирпене работу всемирно известного уличного художника Бэнкси, которую он нарисовал на стене разрушенного дома, закрыли защитным экраном. Фото защищенного граффити предоставил LIGA.net местный житель.

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Защитный экран над граффити Бэнкси установили сегодня, 17 февраля.

В стекле экрана отражается небо, деревья и дома напротив – это придает граффити дополнительную выразительность.

Фото кликабельно

Картину Бэнкси на разрушенном доме в Ирпене закрыли защитным экраном – фото

Смотрите видео: Бэнкси показал граффити ко Дню Святого Валентина, как всегда, не без социального подтекста

 

Наталія Медведєва
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