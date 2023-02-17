Картину Бэнкси на разрушенном доме в Ирпене закрыли защитным экраном – фото

В Ирпене работу всемирно известного уличного художника Бэнкси, которую он нарисовал на стене разрушенного дома, закрыли защитным экраном. Фото защищенного граффити предоставил LIGA.net местный житель.

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Защитный экран над граффити Бэнкси установили сегодня, 17 февраля.

В стекле экрана отражается небо, деревья и дома напротив – это придает граффити дополнительную выразительность.

Фото кликабельно

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Наталія Медведєва

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