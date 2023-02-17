Картину Бэнкси на разрушенном доме в Ирпене закрыли защитным экраном – фото
17.02.2023, 16:40
Работа Бэнкси в Ирпене (фото — facebook.com/uacubano)
В Ирпене работу всемирно известного уличного художника Бэнкси, которую он нарисовал на стене разрушенного дома, закрыли защитным экраном. Фото защищенного граффити предоставил LIGA.net местный житель.
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Защитный экран над граффити Бэнкси установили сегодня, 17 февраля.
В стекле экрана отражается небо, деревья и дома напротив – это придает граффити дополнительную выразительность.
Фото кликабельно
- 29 марта 2022 года сообщалось, что картину Бэнкси продали на аукционе, чтобы отдать деньги киевской больнице "Охматдет".
- В середине ноября он подтвердил, что создал семь граффити в различных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене, Горенке и Бородянке. Эти граффити — первые публичные работы художника за год молчания.
- Он опубликовал видео, как делал их: в конце ролика русскоязычный мужчина агрессивно оценил работу автора.
- В начале зимы 2 декабря в Гостомеле злоумышленники срезали с разрушенного здания граффити Бэнкси и были задержаны с картиной.
- 9 декабря Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня.
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