В Кабмине объяснили беларусам, как въехать в Украину в условиях закрытых границ

В Кабмине заявили, что беларусы, которые нуждаются в дополнительной защите, могут найти ее в Украине

Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут получить его в Украине, невзирая на то, что вчера правительство приняло решение о закрытии границ для иностранцев с 29 августа. Об этом в Telegram заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль объяснил, что те беларусы, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть к пунктам пропуска на границе и заявить об этом украинским пограничникам.

"Кроме лиц, которые нуждаются в защите, на территорию Украины могут въехать иностранцы, которые тут учатся или проходят воинскую службу, которые имеют вид на постоянное или временное проживание в Украине, которые находятся тут транзитом, дипломаты или консулы", - заявил премьер.

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26 августа Кабмин продлил карантин на два месяца, а также запретил въезд в Украину для иностранных граждан до 28 сентября.

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Владислав Сердюк

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