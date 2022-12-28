В Киев прибыл министр обороны Франции – видео
28.12.2022, 12:34
Себастьян Лекорню (фото - ЕРА)
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл с заранее анонсированным визитом в Киев. Это показал французский телеканал BFMTV.
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В столице Украины глава Минобороны союзников, которые поставляют Силам обороны РСЗО LRU M270, CАУ Сaesar, ЗРК Crotale и другое вооружение/боеприпасы, а также обучают украинских военных, встретится с коллегой Алексеем Резниковым.
Визит Лекорню начал с того, что возложил венок к Стене памяти героев в Киеве.
Sébastien Lecornu dépose une gerbe de fleurs devant le mur des héros à Kiev pic.twitter.com/Bpq52U3vsu— BFMTV (@BFMTV) December 28, 2022
- Французский президент Макрон считает, что вступление Украины в НАТО "маловероятно", говорит – "это конфронтация с РФ".
- Украина хотела бы получить от Франции ЗРК SAMP-T и танки Leclerc.
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