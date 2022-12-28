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В Киев прибыл министр обороны Франции – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 12:34
В Киев прибыл министр обороны Франции – видео - Фото
Себастьян Лекорню (фото - ЕРА)

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл с заранее анонсированным визитом в Киев. Это показал французский телеканал BFMTV.

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В столице Украины глава Минобороны союзников, которые поставляют Силам обороны РСЗО LRU M270CАУ Сaesar, ЗРК Crotale и другое вооружение/боеприпасы, а также обучают украинских военных, встретится с коллегой Алексеем Резниковым.

Визит Лекорню начал с того, что возложил венок к Стене памяти героев в Киеве.

Євген Пилипенко
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визит война франция военная помощь союзники Себастьян Лекорню
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