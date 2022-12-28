В Киев прибыл министр обороны Франции – видео

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл с заранее анонсированным визитом в Киев. Это показал французский телеканал BFMTV.

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В столице Украины глава Минобороны союзников, которые поставляют Силам обороны РСЗО LRU M270, CАУ Сaesar, ЗРК Crotale и другое вооружение/боеприпасы, а также обучают украинских военных, встретится с коллегой Алексеем Резниковым.

Визит Лекорню начал с того, что возложил венок к Стене памяти героев в Киеве.

Sébastien Lecornu dépose une gerbe de fleurs devant le mur des héros à Kiev pic.twitter.com/Bpq52U3vsu — BFMTV (@BFMTV) December 28, 2022

Євген Пилипенко

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