В Киев прибыла председатель Европарламента Роберта Метсола

Ожидается, что Метсола встретится с Зеленским и выступит в парламенте

Роберта Метсола (Фото: x.com/EP_President)

17 сентября в Киев с рабочим визитом приехала глава Европейского парламента Роберта Метсола. Об этом LIGA.net сообщил собеседник во власти.

По его словам, у Метсолы много планов в Киеве как с парламентариями, так и с президентом Владимиром Зеленским.

Председатель Европарламента впоследствии опубликовала фото, как ее встретил из поезда председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Через 1300 дней с начала агрессии я нахожусь в Украине с решительным посланием поддержки Европарламента. Так же как мы поддерживали вас с первого дня, мы будем оставаться рядом с вами", – написала она.

Нардеп от Голоса Ярослав Железняк сообщил, что ожидается выступление Метсолы в парламенте.