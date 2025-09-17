В Киев прибыла председатель Европарламента Роберта Метсола
17 сентября в Киев с рабочим визитом приехала глава Европейского парламента Роберта Метсола. Об этом LIGA.net сообщил собеседник во власти.
По его словам, у Метсолы много планов в Киеве как с парламентариями, так и с президентом Владимиром Зеленским.
Председатель Европарламента впоследствии опубликовала фото, как ее встретил из поезда председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Через 1300 дней с начала агрессии я нахожусь в Украине с решительным посланием поддержки Европарламента. Так же как мы поддерживали вас с первого дня, мы будем оставаться рядом с вами", – написала она.
Нардеп от Голоса Ярослав Железняк сообщил, что ожидается выступление Метсолы в парламенте.
- В июне Метсола заявляла, что Европарламент будет настаивать на евроинтеграции Украины. Так она ответила на позицию Венгрии, которая выступает против этого.
- Ожидается, что Европарламент в октябре рассмотрит два вотума недоверия фон дер Ляйен.
