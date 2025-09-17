До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Мецола
17 вересня до Києва з робочим візитом приїхала голова Європейського парламенту Роберта Мецола. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у владі.
За його словами, у Мецоли багато планів у Києві як з парламентарями, так і з президентом Володимиром Зеленським.
Голова Європарламенту згодом опублікувала фото, як її зустрів з потяга голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Через 1300 днів з початку агресії я перебуваю в Україні з рішучим посланням підтримки Європарламенту. Так само як ми підтримували вас з першого дня, ми залишатимемося поруч з вами", – написала вона.
Нардеп від Голосу Ярослав Железняк повідомив, що очікується виступ Мецоли в парламенті.
- У червні Мецола заявляла, що Європарламент буде наполягати на євроінтеграції України. Так вона відповіла на позицію Угорщини, яка виступає проти цього.
- Очікується, що Європарламент у жовтні розгляне два вотуми недовіри фон дер Ляєн.
