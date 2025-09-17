До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Мецола

Очікується, що Мецола зустрінеться з Зеленським та виступить у парламенті

Роберта Мецола (Фото: x.com/EP_President)

17 вересня до Києва з робочим візитом приїхала голова Європейського парламенту Роберта Мецола. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у владі.

За його словами, у Мецоли багато планів у Києві як з парламентарями, так і з президентом Володимиром Зеленським.

Голова Європарламенту згодом опублікувала фото, як її зустрів з потяга голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Через 1300 днів з початку агресії я перебуваю в Україні з рішучим посланням підтримки Європарламенту. Так само як ми підтримували вас з першого дня, ми залишатимемося поруч з вами", – написала вона.

Нардеп від Голосу Ярослав Железняк повідомив, що очікується виступ Мецоли в парламенті.