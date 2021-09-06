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В Киев прибыли конгрессмены США: говорили об агрессии РФ и обороноспособности Украины

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2021, 18:32
В Киев прибыли конгрессмены США: говорили об агрессии РФ и обороноспособности Украины - Фото
Делегация Конгресса США в Украине (Фото - МИД)

Делегация Конгресса США во время визита в Киев заявила, что Украина является важным союзником для США, а поддержка страны в борьбе с российской агрессией – один из вопросов, который объединяет демократов и республиканцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Во время визита в Украину делегация Конгресса во главе с сенатором Линдси Грэмом провела переговоры с главой МИД Дмитрием Кулебой. Он назвал успешным визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон и отметил, что достигнутые во время поездки договоренности вывели стратегическое партнерство Украины и США на "качественно новый уровень" – в частности в сфере безопасности, обороны, энергетики, инвестиций и поддержки реформ.

Сенатор Линдси Грэм сказал, что поддержка Украины в противодействии российской агрессии и проведении внутренних трансформаций остается одним из вопросов, который объединяет демократов и республиканцев. Он также заявил, что Украина – важный союзник США в демократическом мире.

"Поддерживая Украину, мы защищаем демократию ", – сказал сенатор, добавив, что Конгресс США и в дальнейшем готов поддерживать государство в восстановлении территориальной целостности и укреплении обороноспособности.

Также стороны обсудили угрозы Северного потока-2 и действия, которые нужно предпринять, чтобы не дать России сделать энергетику своим геополитическим оружием.

Обсуждались также вопросы милитаризации оккупированного Крыма, ситуация в азово-черноморском регионе, нарушения прав человека в Крыму и волна новых похищений и репрессий на полуострове.

Также делегация почтила память погибших на Донбассе украинских военнослужащих.

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Оксана Житнюк
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