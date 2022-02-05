В Киев прилетел военно-транспортный борт ВВС Британии
05.02.2022, 15:15
Airbus A400M (Фото: EPA/HANNAH MCKAY)
Сегодня, 5 февраля, в Украину прилетел военно-транспортный борт Королевских Военно-воздушных сил. Он приземлился в Киеве в 14:56, трек полета доступен на сайте Flightradar 24.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Борт вылетел с авиабазы в Брайз Нортоне в 09:49 (11:49 по Киеву) и приземлился в международном аэропорту Борисполь в 14:56. Четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный Airbus A400M ВВС Великобритании, приземлившийся в Киеве, способен перевозить до 37 тонн груза.
Британский министр обороны Бен Уоллес в январе говорил, что Британия может поставить Украине дополнительное вооружение в придачу к 2000 противотанковых гранатометов, которые были переданы Киеву.
- Великобритания передала Украине тысячи гранатометов, в Борисполе каждый день разгружали британские самолеты. Британские армейские инструкторы начали обучать украинских военных обращаться с противотанковыми комплексами NLAW. Смотрите фото и видео украинских учений с ПТРК.
- 25 января премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова развернуть войска для защиты союзников по НАТО в Европе, если Россия вторгнется в Украину.
- Джонсон также заявил, что вторжение России в Украину, если оно произойдет, будет очень кровопролитным и может превратиться в "новую Чечню" для РФ.
Читайте также: "Прикрыть восточный фланг НАТО". Альянс Украины, Польши и Британии: все, что известно
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии