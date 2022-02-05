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В Киев прилетел военно-транспортный борт ВВС Британии

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2022, 15:15
В Киев прилетел военно-транспортный борт ВВС Британии - Фото
Airbus A400M (Фото: EPA/HANNAH MCKAY)

Сегодня, 5 февраля, в Украину прилетел военно-транспортный борт Королевских Военно-воздушных сил. Он приземлился в Киеве в 14:56, трек полета доступен на сайте Flightradar 24.

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Борт вылетел с авиабазы в Брайз Нортоне в 09:49 (11:49 по Киеву) и приземлился в международном аэропорту Борисполь в 14:56. Четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный Airbus A400M ВВС Великобритании, приземлившийся в Киеве, способен перевозить до 37 тонн груза.

В Киев прилетел военно-транспортный борт ВВС Британии

Британский министр обороны Бен Уоллес в январе говорил, что Британия может поставить Украине дополнительное вооружение в придачу к 2000 противотанковых гранатометов, которые были переданы Киеву.

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Оксана Житнюк
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