В Киеве обнаружен обломок ракеты со взрывчаткой более 20 кг, которой вчера била РФ – фото
Взрывотехники полиции Киева в Соломенском районе возле частных домов обнаружили и изъяли обломок ракеты с взрывчатым веществом и детонаторами весом более 20 кг. Обломок упал вчера во время российской ракетной атаки, сообщила полиция столицы.
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Во время осмотра частного сектора Соломенского района в Киеве полиция в нескольких сотнях метров от домов обнаружила боевую часть ракеты со взрывчаткой.
"Правоохранители отсоединили детонаторы от остатка боевой части и изъяли их для дальнейшего уничтожения в условиях полигона", – говорится в сообщении.
Полицейские напомнили, что 25 марта во время ракетной атаки РФ на Киев обломки ракет упали на территории Печерского, Соломенского и Дарницкого районов столицы. Правоохранители призвали граждан быть осмотрительными и при обнаружении неизвестных предметов не проводить с ними никаких манипуляций.
- 25 марта утром в Киеве раздались взрывы, Россия атаковала столицу ракетами. В результате атаки зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.
- После завершения аварийно-спасательных работ выяснилось, что из-за РФ пострадали 10 человек, в том числе 16-летняя девушка.
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