У Києві виявлено уламок ракети з вибухівкою понад 20 кг, якою вчора вдарила РФ – фото

Фото: поліція Києва

Вибухотехніки поліції Києва в Солом’янському районі біля приватних будинків виявили та вилучили уламок ракети з вибуховою речовиною та детонаторами вагою понад 20 кг. Уламок впав вчора під час російської ракетної атаки, повідомила поліція столиці.

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Під час огляду приватного сектора Солом'янського району в Києві поліція за декілька сотень метрів від будинків виявила бойову частину ракети з вибухівкою.

"Правоохоронці від’єднали детонатори від залишку бойової частини та вилучили їх для подальшого знищення в умовах полігону", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські нагадали, що 25 березня під час ракетної атаки РФ на Київ уламки ракет впали на території Печерського, Солом’янського та Дарницького районів столиці. Правоохоронці закликали громадян бути обачними та при виявленні невідомих предметів не проводити з ними жодних маніпуляцій.

25 березня вранці в Києві пролунали вибухи, Росія атакувала столицю ракетами. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.

Після завершення аварійно-рятувальних робіт з'ясувалось, що через РФ постраждало 10 людей, зокрема 16-річна дівчина.

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