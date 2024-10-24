В Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах готовятся митинги-провокации – ГУР

Военная разведка предостерегла украинцев от участия в мероприятиях, вредных для национальной безопасности

Иллюстративное фото: ГУР

Главное управление разведки предупредило, что в городах Украины готовятся митинги-провокации.

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По данным разведки, анонимные аккаунты в месседжере Telegram ищут людей, которые за деньги согласны выйти на псевдомитинги, направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности, ее спецслужб.

"Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокативных акций, чтобы создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины", – добавило ведомство.

ГУР отмечает, что такие проплаченные "митинги" планируют собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах.

Военная разведка предостерегла украинцев от участия в мероприятиях, вредных для национальной безопасности.

В сообщении ведомство не конкретизирует, кто заказчик таких псевдоакций. LIGA.net обратилась к ГУР с уточнением по этому поводу и опубликует ответ, как только его получит.