В Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах готовятся митинги-провокации – ГУР
Главное управление разведки предупредило, что в городах Украины готовятся митинги-провокации.
По данным разведки, анонимные аккаунты в месседжере Telegram ищут людей, которые за деньги согласны выйти на псевдомитинги, направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности, ее спецслужб.
"Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокативных акций, чтобы создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины", – добавило ведомство.
ГУР отмечает, что такие проплаченные "митинги" планируют собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах.
Военная разведка предостерегла украинцев от участия в мероприятиях, вредных для национальной безопасности.
В сообщении ведомство не конкретизирует, кто заказчик таких псевдоакций. LIGA.net обратилась к ГУР с уточнением по этому поводу и опубликует ответ, как только его получит.
- В ноябре 2023-го тогдашний глава внешней разведки Литвиненко заявлял, что российско-украинская война вошла в стадию войны на истощение, по плану Кремля, ключ к выигрышу РФ – внутренняя дестабилизация в Украине.
- В том же месяце представитель ГУР Черняк сообщил, что россияне выделили $1,5 млрд на информационную операцию "Майдан-3".
- В апреле 2024-го начальник военной разведки Буданов заявил, что Кремль продолжает продвигать информационную спецоперацию "Майдан-3", однако детали спецоперации не раскрыл, ссылаясь на государственную тайну.