У Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах готуються мітинги-провокації – ГУР
Головне управління розвідки попередило, що у містах України готуються мітинги-провокації.
За даними розвідки, анонімні акаунти у меседжері Telegram шукають людей, котрі за гроші згодні вийти на псевдомітинги, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема її спецслужб.
"Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити "картинку" з метою суспільної поляризації та створення напруги всередині України", – додало відомство.
ГУР зауважує, що такі проплачені "мітинги" планують зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.
Воєнна розвідка застерегла українців від участі у заходах, шкідливих для національної безпеки.
У дописі відомство не конкретизує, хто є замовником таких псевдоакцій. LIGA.net звернулася до ГУР з уточненням щодо цього й опублікує відповідь, тільки-но її отримає.
- У листопаді 2023-го тодішній очільник зовнішньої розвідки Литвиненко заявляв, що російсько-українська війна увійшла до стадії війни на виснаження, за планом Кремля, ключ до виграшу РФ – внутрішня дестабілізація в Україні.
- Того ж місяця представник ГУР Черняк повідомив, що росіяни виділили $1,5 млрд на інформаційну операцію "Майдан-3".
- У квітні 2024-го начальник воєнної розвідки Буданов заявив, що Кремль продовжує просувати інформаційну спецоперацію "Майдан-3", однак деталі спецоперації не розкрив, посилаючись на державну таємницю.