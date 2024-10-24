У Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах готуються мітинги-провокації – ГУР

Воєнна розвідка застерегла українців від участі у заходах, шкідливих для національної безпеки

Ілюстративне фото: ГУР

Головне управління розвідки попередило, що у містах України готуються мітинги-провокації.

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За даними розвідки, анонімні акаунти у меседжері Telegram шукають людей, котрі за гроші згодні вийти на псевдомітинги, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема її спецслужб.

"Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити "картинку" з метою суспільної поляризації та створення напруги всередині України", – додало відомство.

ГУР зауважує, що такі проплачені "мітинги" планують зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.

Воєнна розвідка застерегла українців від участі у заходах, шкідливих для національної безпеки.

У дописі відомство не конкретизує, хто є замовником таких псевдоакцій. LIGA.net звернулася до ГУР з уточненням щодо цього й опублікує відповідь, тільки-но її отримає.