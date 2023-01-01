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В Киеве после ночного налета обнаружили обломки на путях метро: вызвали саперов

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 08:48
В Киеве после ночного налета обнаружили обломки на путях метро: вызвали саперов - Фото
Фото: depositphotos.com

Утром 1 января в Киеве ограничили работу красной ветки метрополитена, сообщила мэрия.

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"На путях открытого участка обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты. Работает взрывотехническая служба", – говорится в сообщении.

Поэтому поезда на красной ветке ездят только на подземном участке – от станции "Академгородок" до "Арсенальной".

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Андрій Водяний
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киевский метрополитен война
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