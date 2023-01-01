В Киеве после ночного налета обнаружили обломки на путях метро: вызвали саперов

Утром 1 января в Киеве ограничили работу красной ветки метрополитена, сообщила мэрия.

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"На путях открытого участка обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты. Работает взрывотехническая служба", – говорится в сообщении.

Поэтому поезда на красной ветке ездят только на подземном участке – от станции "Академгородок" до "Арсенальной".

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Андрій Водяний

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