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В Киеве с утра 3 марта будут открыты Северный и Дарницкий мосты, Южный – закрыт – Кличко

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02.03.2022, 21:57

Завтра, 3 марта, по завершении комендантского часа в Киеве будут открыты Северный и Дарницкий мосты, Южный мост останется закрытым. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Завтра после окончания комендантского часа, с 07:00, для сообщения между левым и правым берегами для частного и общественного транспорта будут открыты Северный и Дарницкий мосты. Через Южный мост проезда не будет", – сообщил Кличко.

Мэр призвал горожан без крайней необходимости не пользоваться частным транспортом.

Кличко напомнил, что комендантский час в столице триває с 20:00 до 07:00.

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Наталия Медведева
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