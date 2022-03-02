В Киеве с утра 3 марта будут открыты Северный и Дарницкий мосты, Южный – закрыт – Кличко
02.03.2022, 21:57
Завтра, 3 марта, по завершении комендантского часа в Киеве будут открыты Северный и Дарницкий мосты, Южный мост останется закрытым. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Завтра после окончания комендантского часа, с 07:00, для сообщения между левым и правым берегами для частного и общественного транспорта будут открыты Северный и Дарницкий мосты. Через Южный мост проезда не будет", – сообщил Кличко.
Мэр призвал горожан без крайней необходимости не пользоваться частным транспортом.
Кличко напомнил, что комендантский час в столице триває с 20:00 до 07:00.
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