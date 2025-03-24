В Киеве усилят контроль над парковкой во дворах: спецтехнике тяжело проехать во время атак

Дворы "настолько плотно запаркованы, что доехать туда просто невозможно", заявил Ткаченко

Последствия российской атаки по Киеву 23 марта 2025 года (Фото: ГСЧС)

В Киеве усилят контроль за парковкой машин во дворах из-за проблем с проездом спасателей во время массированных российских атак. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"В эти выходные Киев пережил массированную дроновую атаку. Россияне каждый раз применяют все более циничные, террористические тактики, бьют по жилищной инфраструктуре. На отдельных локациях, в жилых кварталах спасатели столкнулись с проблемой доступа к местам поражения", – рассказал чиновник.

Он отметил, что из-за этого возникают сложности и в развертывании спасательных работ, поскольку дворы "настолько плотно запаркованы, что доехать туда просто невозможно".

Чиновник поручил департаментам муниципальной безопасности и территориального контроля КГВА "обеспечить постоянное инспектирование проблемных участков жилой застройки" о нарушении правил парковки.

К этому процессу обещают привлечь управляющие компании, объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).

Скриншот: Telegram Тимура Ткаченка

Также начальник администрации поручил транспортному департаменту разработать план-график обустройства антипарковочной инфраструктуры и совместно с финансовым департаментом определить источники финансирования для этого. Обеспечивать выполнение работ будут городские департаменты, районные администрации и коммунальные предприятия.

К процессу привлекают также Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Киева – она совместно с городскими департаментами определит перечень адресов и подъездов в дома, где необходимо обеспечить проезд спецтехники.

"В то же время прошу киевлян способствовать тому, чтобы дворы были в полной доступности для работы экстренных служб. Не запарковывайте дворы, сообщайте о заброшенных авто или транспортных средствах, перегораживающих проезды", – отметил Ткаченко.