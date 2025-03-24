У Києві посилять контроль над паркуванням у дворах: спецтехніці важко проїхати під час атак РФ

Двори "настільки щільно запарковані, що доїхати туди просто неможливо", заявив Ткаченко

Наслідки російської атаки по Києву 23 березня 2025 року (Фото: ДСНС)

У Києві посилять контроль за паркуванням машин у дворах через проблеми з проїздом рятувальників під час масованих російських атак. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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"Цими вихідними Київ пережив масовану дронову атаку. Росіяни щоразу застосовують все більш цинічні, терористичні тактики, б'ють по житловій інфраструктурі. На окремих локаціях, в житлових кварталах рятувальники стикнулися з проблемою доступу до місць ураження", – розповів посадовець.

Він зауважив, що через це виникають складнощі й у розгортанні рятувальних робіт, оскільки двори "настільки щільно запарковані, що доїхати туди просто неможливо".

Чиновник доручив департаментам муніципальної безпеки та територіального контролю КМВА "забезпечити постійне інспектування проблемних ділянок житлової забудови" щодо порушення правил паркування.

До цього процесу обіцяють залучити керуючі компанії, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК).

Скриншот: Telegram Тимура Ткаченка

Також начальник адміністрації доручив транспортному департаменту розробити план-графік облаштування антипаркувальної інфраструктури й спільно з фінансовим департаментом визначити джерела фінансування для цього. Забезпечувати виконання робіт будуть міські департаменти, районні адміністрації та комунальні підприємства.

До процесу залучають й Державну службу з надзвичайних ситуацій Києва – вона спільно з міськими департаментами визначить перелік адрес та під'їздів до будинків, де необхідно забезпечити проїзд спецтехніки.

"Водночас прошу киян сприяти тому, щоб двори були в повній доступності для роботи екстрених служб. Не запарковуйте двори, повідомляйте про покинуті авто чи транспортні засоби, які перегороджують проїзди", – зауважив Ткаченко.