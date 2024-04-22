В Киевской области микроавтобус провалился под землю: два человека погибли – фото

По данным ГСЧС, еще семь человек находятся в тяжелом состоянии

Фото: ГСЧС

Утром 22 апреля на трассе в Киевской области микроавтобус провалился под землю: в результате этого погибли два человека. Еще семеро получили ранения. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям .

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По данным службы, дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Иванковской общины вблизи села Олива. На трассе Иванков – Радомышль микроавтобус, который вез людей на работу в село Песковка, провалился под землю. На момент ДТП, в салоне находились девять пассажиров.

Спасатели обнаружили двух погибших – остальные семь человек находятся в тяжелом состоянии. Бригадами "скорой" пострадавших направили в больницы.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

17 марта на Днепропетровщине произошла смертельная авария – автобус с пассажирами слетел с дороги и перевернулся, погибли четыре человека.

смертельная авария – автобус с пассажирами слетел с дороги и перевернулся, погибли четыре человека. 21 марта во Львове на Скниловском мосту произошло масштабное ДТП – сразу столкнулись 27 машин.

масштабное ДТП – сразу столкнулись 27 машин. Вечером 28 марта в польском городе Ополе в аварии погиб 18-летний украинец. По данным местных правоохранителей, он убегал на машине от полицейских.

погиб 18-летний украинец. По данным местных правоохранителей, он убегал на машине от полицейских. 14 апреля полиция Киева сообщила о дорожно-транспортном происшествии на Брест-Литовском шоссе. По данным правоохранителей, водитель грузовика заснул за рулем – произошло столкновение с микроавтобусом, в нем пострадали восемь пассажиров. Последняя машина, в свою очередь, столкнулась с четырьмя иномарками.